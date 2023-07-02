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Топ-чиновники та народні депутати вкрай неохоче подають декларації про майновий стан – НАЗК

12:58, 2 липня 2023
Електронні декларації за 2021 та 2022 роки добровільно подали менше 10% міністрів, депутатів, губернаторів.
Топ-чиновники та народні депутати вкрай неохоче подають декларації про майновий стан – НАЗК
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У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомили, що найгірше електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подають саме топ-посадовці, зокрема міністри, керівники центральних органів виконавчої влади, народні депутати, голови обласних державних адміністрацій, керівництво Офісу Президента тощо.

За даними НАЗК, електронні декларації за 2021 рік поки що подали близько 387 тис. посадовців різного рівня, народних депутатів, працівників правоохоронних відомств, суддів тощо, а декларації за 2022 рік – лише близько 249 тис. осіб.

Особливо не квапляться з поданням декларацій топ-посадовці - міністри, чиновники категорії «А», керівники центральних органів влади, голови обласних державних адміністрацій. Електронні декларації подали лише близько 10% від загальної кількості представників зазначеної категорії осіб.

За даними НАЗК, станом на 19 червня декларації за 2021 рік добровільно подали:

посадовці категорії «А» та «Б» - 3056 (всього в Україні близько 200 держслужбовців категорії «А» та близько 42 тисяч держслужбовців категорії «Б»)

народні депутати – 42 (включно з головою Верховної Ради). Зараз у Верховній Раді IX скликання 404 народних депутати.

міністри – 4

голови ОДА та ОВА – 7

заступники керівника Офісу Президента – 3 (зараз у керівника Офісу Президента є 10 заступників)

судді – 323 (станом на 24 лютого 2022 року в Україні було 5 282 судді)

прокурори, слідчі – 590

Щодо декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 рік, то зазначені декларації поки що подали лише 2народних депутати, 2 міністри та 3 голови ОДА/ОВА.

Нагадаємо, що в 2023 році посадовці можуть добровільно подати декларації за 2021 та 2022 роки, оскільки кампанія по декларуванню за ці роки фактично була зірвана через агресію РФ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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