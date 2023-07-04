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НАДС надало роз'яснення щодо переведення посадових осіб місцевого самоврядування на період дії воєнного стану

13:51, 4 липня 2023
НАДС підготувало роз'яснення щодо переведення чи просування посадових осіб місцевого самоврядування у період дії воєнного стану.
НАДС надало роз'яснення щодо переведення посадових осіб місцевого самоврядування на період дії воєнного стану
Фото з відкритих джерел
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НАДС підготувало роз'яснення щодо переведення чи просування посадових осіб місцевого самоврядування у період дії воєнного стану. Про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби.

Щодо переведення та/або просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які прийняті на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону N 2493-III.

На думку НАДС, посадова особа місцевого самоврядування, яка прийнята на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону №  2493-III, у період дії воєнного стану, може бути переведена без конкурсного відбору на:

– рівнозначну чи нижчу посаду a6o посаду радника чи консультанта;

– на вищу посаду за результатами успішного закінчення стажування або з кадрового резерву.

Також у  зв’язку з введенням   воєнного  стану  на  території   України, Законом № 389-VIII передбачено спрощену процедуру призначення громадян України на посади в органи місцевого самоврядування.

Згідно з абзацом першим частини п'ятої статті 10 Закону № 389-VIII у дії воєнного стану особи призначаються, зокрема, на посади в органах місцевого самоврядування сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону № 389-VIII посадові особи місцевого самоврядування, призначені відповідно до абзацу першого цієї частини, не можуть бути переведені на інші посади в органах місцевого самоврядування.

Таким чином, посадові особи місцевого самоврядування, призначені відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 10 Закону № 389-VIII, у період дії воєнного стану, не можуть бути переведені на:

рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта відповідно до частини третьої статті 10 Закону № 2493-III та пункту 5 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;

вищу  посаду за результатами успішного закінчення стажування або з кадрового резерву відповідно до Положення  про порядок стажування у державних органах a6o Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування.

НАДС зазначає, що роз’яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер i не встановлюють правових норм.

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