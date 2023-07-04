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САП будет просить отстранить подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Головко

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда определение суда первой инстанции, которым подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Михаил Головка был взят под стражу с залогом в 805 тысяч гривен и готовит ходатайство об отстранении его от должности.

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САП будет просить отстранить подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Головко

13:41, 4 июля 2023
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда определение суда первой инстанции, которым подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Михаил Головка был взят под стражу с залогом в 805 тысяч гривен и готовит ходатайство об отстранении его от должности.
САП будет просить отстранить подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Головко
Фото: dailylviv.com
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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционные жалобы на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которыми председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской ОВА избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой.

Сторона обвинения не соглашается с размером залога, определенного следователем судьей, и в суде апелляционной инстанции, учитывая тяжесть преступления и будет настаивать на применении более строгой меры пресечения – содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для главы Тернопольского облсовета, грн – для первого заместителя главы Тернопольской ОВА и 8 млн грн – другого заместителя.

Кроме того, как отмечают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре «поскольку инкриминируемое председателю Тернопольского облсовета преступление, связанное с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий, стороной обвинения готовится ходатайство об отстранении лица от занимаемой должности».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», вечером 28 июня Высший антикоррупционный суд взял под стражу подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Михаила Головко с возможностью внесения им залога в 805,2 тысячи гривен частично пойдя на встречу защитникам экс-депутата.

В понедельник, 26 июня, сообщено о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые разоблачены по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

«По данным следствия, лица выражали упорные просьбы местному бизнесмену и волонтеру предоставить в общей сложности более 2,4 млн грн за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета, а также за осуществление оплаты по задолженности Тернопольского ОВА перед ООО за работы, уже выполненные и принятые в 2022 году.

Такие неправомерные действия чиновников совершались несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал силам обороны Украины.

Председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской областной военной администрации задержали «на горячем» сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно более 600 тыс. грн», - отмечается в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Автор Ярослав Конощук

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