Якщо одного суддю спіймали на хабарі, то перевіряти будуть весь суд – у Верховній Раді зареєстрували законопроект

Проводити перевірку суддів, одного з яких спіймали на хабарі, доручать Вищій раді правосуддя.

Як відомо, Володимир Зеленський 30 червня увів в дію рішення РНБО стосовно боротьби з корупцією в судах. Серед іншого рішення РНБО передбачає перевірку всього колективу суду, якщо одного з суддів спіймали на хабарі. У тому числі – й перевірку суддів Верховного Суду.

На виконання цього рішення у Верховній Раді 3 липня зареєстрували відповідний законопроект 9454.

Відповідну процедуру перевірки колективу суду встановлять у Законі про судоустрій і статус суддів (нова стаття 59-1 «Моніторинг роботи суду»).

Фактично всю процедуру перевірки, у тому числі, суддів Верховного Суду доручають Вищій раді правосуддя.

Саме ВРП буде проводити моніторинг роботи суду. Порядок проведення моніторингу роботи суду також встановлює ВРП.

Як зазначають автори проекту, Вища рада правосуддя може прийняти рішення про проведення моніторингу роботи суду в разі вручення повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення одному із суддів відповідного суду та прийняття ВРП рішення про надання згоди на затримання, утримання під вартою чи арешт такого судді або про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягнення до кримінальної відповідальності.

Вища рада правосуддя проводить моніторинг роботи суду стосовно всіх суддів відповідного суду.

ВРП проводить моніторинг роботи суду на предмет наявності ознак вчинення суддями відповідного суду дисциплінарних проступків (зокрема істотних), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило їх невідповідність займаній посаді, а також щодо обставин, що викликають обгрунтований сумнів у законності джерела походження майна.

Після прийняття рішення про проведення моніторингу роботи суду ВРП звертається до НАЗК із вимогою провести моніторинг способу життя суддів відповідного суду, а також із запитом про проведення повної перевірки декларацій, поданих такими суддями.

Під час проведення моніторингу роботи суду Вища рада правосуддя має право:

звертатись до суддів та працівників апарату відповідного суду, а також спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, їх посадових осіб, будь-яких юридичних та фізичних осіб із запитом щодо надання пояснень, документів чи інформації для перевірки належного виконання суддями відповідного суду їх обов’язків та встановлення наявності або відсутності ознак вчинення ними дисциплінарних проступків (зокрема істотних), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило їх невідповідність займаній посаді, а також щодо законності джерел походження майна;

призначити для суддів відповідного суду проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа відповідно до предмету моніторингу роботи суду;

викликати суддів та працівників апарату відповідного суду для надання пояснень з питань, що стосуються предмету моніторингу роботи суду.

Будь-які особи з дня оприлюднення Вищою радою правосуддя рішення мають право надавати до Вищої ради правосуддя інформацію та матеріали щодо вчинення суддями відповідного суду дисциплінарних проступків (зокрема істотних), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило їх невідповідність займаній посаді, а також щодо обставин, що викликають сумнів у законності джерела походження майна.

При цьому інформація та матеріали, отримані від анонімних джерел, а також інформація та матеріали, джерела походження яких встановити неможливо, Вища рада правосуддя не розглядає.

Одержання за результатами проведення моніторингу роботи суду інформації, що може свідчити про наявність ознак вчинення суддею відповідного суду дисциплінарного проступку (зокрема істотного), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, а також інформації, що викликає обгрунтований сумнів у законності джерела походження майна, є підставою для початку здійснення дисциплінарного провадження дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя щодо такого судді.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект передбачає, що ВРП невідкладно, але не пізніше 14 днів з дня набрання чинності цим Законом має розпочати проведення моніторингу роботи Верховного Суду відповідно до статті 59-1 цього Закону.

Автор: Наталя Мамченко

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