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Для суддів буде запроваджено періодичний поліграф, - Зеленський увів в дію рішення РНБО

08:31, 1 липня 2023
Зеленський увів в дію рішення РНБО про подолання корупції у судах, - що у ньому.
Для суддів буде запроваджено періодичний поліграф, - Зеленський увів в дію рішення РНБО
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В ніч на пʼятницю, 1 липня, Офіс Президента опублікував рішення Ради національної безпеки та оборони про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя.

Відповідний Указ Володимир Зеленський підписав 30 червня, тобто, за тиждень після того, як відбулося відповідне засідання РНБО.

При цьому у самому тексті рішення немає якихось сенсацій - всі позиції раніше описувала «Судово-юридична газета» у статті «Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи».

Це перевірка всіх суддів суду у разі оголошення одному з них підозри за хабар, поліграф для чинних суддів та кандидатів, перевірка суддів Верховного Суду, 15 років за корупцію, посилення присяжних, створення суду з питань інвестицій тощо.

Отже, рішення РНБО передбачає те, що законодавець має внести такі законодавчі пропозиції до:

  • Кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна;
  • КПК в частині посилення ролі інституту суду присяжних та розширення випадків його застосування;
  • Законів «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя» щодо:

а) проведення Вищою радою правосуддя перевірки всіх суддів Верховного Суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна;

б) удосконалення порядку обрання суддів Верховного Суду до Великої Палати Верховного Суду та запровадження механізму їх відкликання зборами суддів відповідних касаційних судів;

в) проведення за рішенням Вищої ради правосуддя перевірки на предмет можливого вчинення дисциплінарних проступків, грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна всіх суддів відповідного суду в разі повідомлення одному із суддів цього суду про підозру в отриманні неправомірної вигоди, що підриває суспільну довіру до цього суду та авторитет правосуддя;

г) перегляду та корегування процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, передбачивши чітке визначення кожної з підстав дисциплінарної відповідальності судді та кореспондуючого виду дисциплінарного стягнення, а також умов та строків його погашення, із застосуванням при цьому кращих світових практик;

ґ) проведення ефективного і прозорого кваліфікаційного оцінювання суддів за кращими світовими стандартами та методиками як одного з пріоритетних завдань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

д) можливості запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа;

е) запровадження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа як умови при доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду, конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду з метою вироблення оптимальної та ефективної процедури перевірки відповідності кандидатів у судді критеріям доброчесності, професійної етики або існування інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням такого кандидата на посаду судді;

є) ухвалити справедливі та прозорі правила і процедури розгляду етичних порушень членами Вищої ради правосуддя.

Також РНБО рекомендує Верховній Раді прискорити прийняття законопроекту щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя 9261.

Закликає Верховну Раду України прийняти проєкт Закону щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України №9322.

Крім того, Кабінету Міністрів дане завдання у взаємодії з Венеціанською Комісією підготувати концепцію подальшого реформування Конституційного Суду України.

Розглянути і вирішити питання стосовно утворення в Україні суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій.

Автор: Наталя Мамченко

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