Для судей будет введен периодический полиграф, - Зеленский ввел в действие решение СНБО

Зеленский ввел в действие решение СНБО о преодолении коррупции в судах - что в нем.

В ночь на пятницу, 1 июля, Офис Президента опубликовал решение Совета национальной безопасности и обороны об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия.

Соответствующий Указ Владимир Зеленский подписал 30 июня, то есть через неделю после того, как состоялось соответствующее заседание СНБО.

При этом в самом тексте решения нет каких-либо сенсаций – все позиции ранее описывала «Судебно-юридическая газета» в статье «Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе».

Это проверка всех судей в случае объявления одному из них подозрения за взятку, полиграф для действующих судей и кандидатов, проверка судей Верховного Суда, 15 лет за коррупцию, усиление присяжных, создание суда по инвестициям и т.д.

Следовательно, решение СНБО предусматривает то, что законодатель должен внести следующие законодательные предложения в:

Уголовный кодекс в части усиления уголовной ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия, предусмотрев наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества;

УПК в части усиления роли института суда присяжных и расширения случаев его применения;

Законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия» относительно:

а) проведения Высшим советом правосудия проверки всех судей Верховного Суда на предмет возможного совершения ими дисциплинарных проступков или грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества;

б) усовершенствования порядка избрания судей Верховного Суда в Большую Палату Верховного Суда и введение механизма их отзыва собранием судей соответствующих кассационных судов;

в) проведения по решению Высшего совета правосудия проверки на предмет возможного совершения дисциплинарных проступков, грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества всех судей соответствующего суда в случае уведомления одного из судей о подозрении в получении неправомерной выгоды, что подрывает общественное доверие к этому суду и авторитет правосудия;

г) пересмотра и корректировки процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности, предусмотрев четкое определение каждого из оснований дисциплинарной ответственности судьи и корреспондирующего вида дисциплинарного взыскания, а также условий и сроков его погашения, с применением при этом лучших мировых практик;

ґ) проведения эффективной и прозрачной квалификационной оценки судей по лучшим мировым стандартам и методикам как одной из приоритетных задач Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

д) возможности введения периодического психофизиологического опроса судей с применением полиграфа;

е) введения психофизиологического опроса с применением полиграфа как условия при отборе кандидатов на должность судьи местного суда, конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, высших специализированных судов и Верховного Суда с целью выработки оптимальной и эффективной процедуры проверки соответствия кандидатов в судье критериям добродетели, профессиональной этики или существование других обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с назначением такого кандидата на должность судьи;

е) принять справедливые и прозрачные правила и процедуры рассмотрения этических нарушений членами Высшего совета правосудия.

Также СНБО рекомендует Верховной Раде ускорить принятие законопроекта о возобновлении рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей и обеспечению работы Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия 9261.

Призывает Верховную Раду Украины принять проект Закона об уточнении положений конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины №9322.

Кроме того, Кабинету Министров дана задача во взаимодействии с Венецианской Комиссией подготовить концепцию дальнейшего реформирования Конституционного Суда Украины.

Рассмотреть и решить вопрос образования в Украине суда с компетенцией по защите прав инвесторов и инвестиций.

Автор: Наталья Мамченко

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