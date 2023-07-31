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Питання запровадження поліграфу для суддів наразі фактично на розсуді ВРП і парламентарів, - Андрій Смирнов

07:48, 31 липня 2023
Щодо питання запровадження поліграфа для суддів прогнозуються довгі дискусії.
Питання запровадження поліграфу для суддів наразі фактично на розсуді ВРП і парламентарів, - Андрій Смирнов
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Як відомо, у Верховній Раді зараз на розгляді два законопроекти стосовно запровадження поліграфа для суддів, фактично аналогічних за змістом. Перший проект 9454 вніс голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов. Детально про його положення ми писали раніше. Він передбачає, що суддів Верховного Суду зможуть перевірити на поліграфі, і будь-які громадяни зможуть надати ВРП інформацію стосовно ознак дисциплінарних проступків в діях суддів Верховного Суду. Розпочати моніторинг суддів ВС Вища рада правосуддя повинна невідкладно, і не пізніше двох тижнів з дня набрання чинності новим законом. 

Також проект Маслова передбачає, що інших суддів та кандидатів у судді будуть перевіряти на поліграфі, тобто, детекторі брехні. Однак результати поліграфу не стануть підставою для притягнення судді до відповідальності, а також підставою для відмови у внесенні Президенту подання про призначення судді.

Крім того, Вища рада правосуддя може прийняти рішення про проведення моніторингу роботи всього суду в разі вручення повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення одному із суддів відповідного суду.

Згодом у Раді з’явився альтернативний законопроект 9454-1 авторства нардепа Тараса Тарасенка. На відміну від основного проекту Закону, його альтернативним законопроектом пропонується надати ВРП повноваження проводити моніторинг роботи суду також у разі вручення судді повідомлення про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України. В іншому проект фактично ідентичний.

При цьому раніше повідомлялося, що факт скликання Пленуму Верховного Суду для надання висновку на законопроект 9454 залежить від того, коли цей законопроект надійде від Верховної Ради до Верховного Суду для надання відповідних висновків. 

Законопроект мають спрямувати для консультативного висновку і до Вищої ради правосуддя.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов під час наради з керівництвом органів судової влади 28 липня прокоментував дане питання «Судово-юридичній газеті». При цьому він підкреслив, що висловлює особисту думку.

Так, за його словами, є країни, де практика психофізіологічного дослідження закріплена законодавчо. Наприклад, на законодавчому рівні встановлено, що раз на 5 років судді обов’язково проходять таке дослідження з питань непідкупності.

«Що стосується питання застосування поліграфу в Україні, ми віддали це питання фактично на розсуд Вищої ради правосуддя і парламентарям. Чому? Тому що поточне законодавство дозволяє застосування психофізіологічного дослідження виключно зі згоди самої особи.

Тут важливо розуміти, якщо поставити суддю в умови, коли йому запропонують пройти поліграф і він відмовиться, то у суспільстві така відмова вже створить враження, що суддя недоброчесний. Будемо відверті, якщо ми будемо говорити про застосування поліграфу, треба розуміти, як це буде впроваджуватися, які законодавчі зміни потрібні, за якими методологіями це можливо, тому що в різних країнах світу результати поліграфу не можуть слугувати переконливим доказом, що людина в чомусь винна або ні. Це психофізіологічне дослідження. Тому ми і віддали дане питання ВРП і парламентарям.

Я думаю, що будуть довгі гарячі дискусії, і до чого вони призведуть, покаже час», зазначив Андрій Смирнов.

Нагадаємо, раніше у інтерв’ю виданню він зазначив, що на сьогодні очевидними є два питання, які законодавчо потрібно вирішити найближчим часом: створення і запуск реально професійної і реально незалежної від будь-якої форми впливу Служби дисциплінарних інспекторів при ВРП, а також зміни до законодавства про ВРП, щоб зробити голосування членів Ради правосуддя поіменними і відкритими.

Автор: Наталя Мамченко

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