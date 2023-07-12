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У парламенті з’явився альтернативний законопроект про поліграф для суддів і перевірку Верховного Суду

10:59, 12 липня 2023
Народний депутат від Слуги народу зареєстрував альтернативний проект про перевірку суддів на поліграфі та моніторинг Верховного Суду.
У парламенті з’явився альтернативний законопроект про поліграф для суддів і перевірку Верховного Суду
Джерело фото: polygraph.systems
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На сайті Верховної Ради з’явився текст альтернативного законопроекту 9454-1 про перевірку суддів на поліграфі та про проведення моніторингу суддів Верховного Суду. Його автором виступає нардеп від «Слуги народу» Тарас Тарасенко.

Нагадаємо, що перший проект вніс голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов. Детально про його положення ми писали раніше. Він передбачає, що суддів Верховного Суду зможуть перевірити на поліграфі, і будь-які громадяни зможуть надати ВРП інформацію стосовно ознак дисциплінарних проступків в діях суддів Верховного Суду. Розпочати моніторинг суддів Верховного Суду Вища рада правосуддя повинна невідкладно, і не пізніше двох тижнів з дня набрання чинності новим законом. 

Також проект Маслова передбачає, що інших суддів та кандидатів у судді будуть перевіряти на поліграфі, тобто, детекторі брехні. Однак результати поліграфу не стануть підставою для притягнення судді до відповідальності, а також підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду.

Крім того, Вища рада правосуддя може прийняти рішення про проведення моніторингу роботи суду в разі вручення повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення одному із суддів відповідного суду та прийняття ВРП рішення про надання згоди на затримання, утримання під вартою чи арешт такого судді або про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягнення до кримінальної відповідальності.

Вища рада правосуддя проводить моніторинг роботи суду стосовно всіх суддів відповідного суду.

В свою чергу, як пояснює Тарас Тарасенко, на відміну від основного проекту Закону, його альтернативним законопроектом пропонується надати ВРП повноваження проводити моніторинг роботи суду також у разі вручення судді повідомлення про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України.

Нижче наводимо порівняльну таблицю до альтернативного законопроекту 9454-1. 

Автор: Наталя Мамченко

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