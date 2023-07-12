Володимир Зеленський заявив, що сьогодні у порядку денному – запрошення до НАТО

Зеленський назвав три речі, за якими приїхав на саміт НАТО у Вільнюсі.

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Україна присутня на саміті НАТО у Вільнюсі заради трьох речей: гарантій безпеки, запрошення до Альянсу та зброї.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський у Вільнюсі.

«У нашому порядку денному на сьогодні є три пріоритетні запитання. Перше — новий пакет озброєння для підтримки нашої армії на полі бою.

Друге, я думаю, це запрошення до НАТО. Ми хочемо знати те ж, що й інші. Ми отримаємо це запрошення, коли безпекові умови дозволять. Я обговорю з партнерами всі ці речі.

Третє — безпекові гарантії для України до вступу в Альянс», — сказав Президент напередодні другого дня Вільнюського саміту.

Як ми писали, Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі.

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