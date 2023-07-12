Владимир Зеленский заявил, что сегодня в повестке дня – приглашение в НАТО

Зеленский назвал три вещи, за которыми приехал на саммит НАТО в Вильнюсе.

Скриншот из видео

Украина присутствует на саммите НАТО в Вильнюсе ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружия.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в Вильнюсе.

«В нашей повестке дня на сегодняшний день есть три приоритетных вопроса. Первое – новый пакет вооружения для поддержки нашей армии на поле боя.

Второе, я думаю, это приглашение в НАТО. Мы хотим знать то же, что и другие. Мы получим это приглашение, когда условия безопасности разрешат. Я обговорю с партнерами все эти вещи.

Третье — гарантии безопасности для Украины для вступления в Альянс», — сказал Президент накануне второго дня Вильнюсского саммита.

Как мы писали, Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе.

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