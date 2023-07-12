Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе

Президент отметил, что во второй день саммита намерен обсудить с союзниками, в частности, гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 12 июля, приехал на саммит НАТО в Вильнюсе.

В СМИ отмечают, что глава государства прибыл на саммит вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым, руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

Президент дал краткий комментарий журналистам, отметив, что во второй день саммита намерен обсудить с союзниками, в частности, гарантии безопасности для Украины.

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