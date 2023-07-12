Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО у Вільнюсі

Президент зазначив, що у другий день саміту, має намір обговорити із союзниками, зокрема, гарантії безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський вранці в середу, 12 липня, приїхав на саміт НАТО у Вільнюсі.

У ЗМІ зазначають, що глава держави прибув на саміт разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Президент дав короткий коментар журналістам, зазначивши, що у другий день саміту, має намір обговорити із союзниками, зокрема, гарантії безпеки для України.

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