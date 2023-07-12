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Україна повинна виконати умови для запрошення до НАТО: до чого тут суддівська доброчесність та боротьба з корупцією

Країни-члени НАТО будуть оцінювати виконання Україною умов, які хоча й безпосередньо не визначені у фінальному комюніке Саміту, однак будуть встановлені у Річній національній програмі, яка зазвичай містить вимоги щодо судової реформи і заходів боротьби з корупцією.

Суддя поскаржився на детективів НАБУ, які розгромили його кабінет, забрали телефон і особисті гроші

У Приморському райсуді Одеси вважають, що в НАБУ винайшли новий спосіб тиску на суддів.

Депутати хочуть виключити з Кримінального кодексу статтю про незаконне збагачення

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю незаконне збагачення.

ВАКС знову зменшив заставу для екснардепа Микитася, однак продовжив строк тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів тримання під вартою обвинуваченого у наданні хабара ексдепутата Максима Микитася, однак зменшив йому розмір застави вдвічі.

Опубліковано фінальне комюніке Саміту НАТО щодо України: що пообіцяли

Стало відомо, що передбачено у фінальному документі Саміту стосовно України: члени НАТО продовжуватимуть підтримувати та переглядати прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки.

  1. У світі

Країни G7 підготували довгострокові безпекові гарантії України

10:15, 12 липня 2023
Очікується, що члени G7 ратифікують широкомасштабний договір безпеки з Україною на саміті НАТО.
Країни G7 підготували довгострокові безпекові гарантії України
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Країни G7 підготували довгострокові безпекові гарантії України. Як повідомляє «BBC News», механізм безпеки включатиме оборонне обладнання, навчання та обмін розвідданими.

Очікується, що лідери G7 підпишуть декларацію у Вільнюсі в середу на полях другого дня саміту НАТО.

«Спільна декларація, яку очікувано підпишуть усі члени G7, визначить формат підтримки для України з боку союзників у наступні роки з метою завершити війну, а також стримати чи відбити будь-яку наступну агресію», – зазначили у пресслужбі уряду Великої Британії.

Як ми повідомляли, опубліковано фінальне комюніке Саміту НАТО щодо України: що пообіцяли.

Також президент Польщі Анджей Дуда відреагував на рішення НАТО щодо України. Він висловив сподівання, що українці зможуть доєднатися до Північноатлантичного альянсу за кілька років.

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