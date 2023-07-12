Очікується, що члени G7 ратифікують широкомасштабний договір безпеки з Україною на саміті НАТО.

Країни G7 підготували довгострокові безпекові гарантії України. Як повідомляє «BBC News», механізм безпеки включатиме оборонне обладнання, навчання та обмін розвідданими.

Очікується, що лідери G7 підпишуть декларацію у Вільнюсі в середу на полях другого дня саміту НАТО.

«Спільна декларація, яку очікувано підпишуть усі члени G7, визначить формат підтримки для України з боку союзників у наступні роки з метою завершити війну, а також стримати чи відбити будь-яку наступну агресію», – зазначили у пресслужбі уряду Великої Британії.

Як ми повідомляли, опубліковано фінальне комюніке Саміту НАТО щодо України: що пообіцяли.

Також президент Польщі Анджей Дуда відреагував на рішення НАТО щодо України. Він висловив сподівання, що українці зможуть доєднатися до Північноатлантичного альянсу за кілька років.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.