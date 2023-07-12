У Швейцарії заборонили робити «непристойні» фотографії гімнасток під час змагань

Відтепер фотографи мають знімати гімнасток з акцентом на їхніх позах і майстерності.

Джерело фото: collegegymnews.com

Швейцарська федерація гімнастики (STV) заборонила фотографам робити «непристойні» фотографії спортсменок під час змагань. Про це пишуть Bild і PetaPixel.

Відтепер фотографи мають знімати гімнасток з акцентом на їхніх позах і майстерності. Наприклад, забороненими будуть кадри, на яких ноги спортсменок широко розставлені вгору. Водночас дозволені фотографії гімнасток у шпагатній позі, але залежатимуть від кута знімка.

У федерації розуміють, що «непристойні» фото однаково можуть виходити під час зйомки в русі, проте в STV сподіваються, що «здоровий глузд візьме верх».

Відомо, що Німецька федерація гімнастики також застосовує подібні правила для захисту спортсменок. В установі стверджують, що вони «відкорегували» місця, у яких можуть стояти фотографи відносно учасниць під час змагань.

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