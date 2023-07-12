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  1. У світі

Кулеба розповів, чому США поки не дають Україні далекобійні ракети ATACMS

09:56, 12 липня 2023
США з «об’єктивних причин» поки не дають Україні ATACMS, зазначив Кулеба.
Кулеба розповів, чому США поки не дають Україні далекобійні ракети ATACMS
ілюстративне зображення з відкритих джерел
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Міністерство закордонних справ України працює зі Сполученими Штатами Америки щодо надання далекобійної зброї. Про це сказав очільник відомства Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Причини, з яких таку зброю досі не надали, попри аналогічні рішення з боку Великої Британії та Франції, Дмитро Кулеба назвав «об’єктивними».

«Я знаю деякі причини, чому США ще не ухвалили це рішення. Вони є доволі об’єктивними. Ми з ними працюємо. Але США ухвалюють рішення щодо надання нам деяких інших типів зброї. Це дуже складні рішення. А вони їх ухвалюють», – зазначив Кулеба.

Що це за причини, він не уточнив. Водоночас міністр додав, що у нього немає враження, що рішення щодо передачі Україні ATACMS (американські балістичні ракети класу земля-земля, дальність яких у залежності від модифікації коливається від 160 до 300 кілометрів) не ухвалюється навмисне.

«Я не бачу цього. Там є певні проблеми, є певні аспекти, для яких потрібно знайти рішення для того, щоб це було надано. Але США роблять реально дуже багато для нас. Ми їм за це дуже вдячні. Тому і язик не повертається їх за це критикувати», – резюмував Дмитро Кулеба.

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