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Кулеба рассказал, почему США пока не дают Украине дальнобойные ракеты ATACMS

09:56, 12 июля 2023
США по «объективным причинам» пока не дают Украине ATACMS, отметил Кулеба.
Кулеба рассказал, почему США пока не дают Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Иллюстративные изображения из открытых источников
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Министерство иностранных дел Украины работает с Соединенными Штатами Америки относительно предоставления дальнобойного оружия. Об этом сказал глава ведомства Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».

Причины, по которым такое оружие до сих пор не дали, несмотря на аналогичные решения со стороны Великобритании и Франции, Дмитрий Кулеба назвал «объективными».

«Я знаю некоторые причины, почему США еще не приняли это решение. Они являются достаточно объективными. Мы с ними работаем. Но США принимают решение о предоставлении нам некоторых других типов оружия. Это очень сложные решения. А они их принимают», – отметил Кулеба.

Что это за причины, он не уточнил. В то же время, министр добавил, что у него нет впечатления, что решение о передаче Украине ATACMS (американские баллистические ракеты класса земля-земля, дальность которых в зависимости от модификации колеблется от 160 до 300 километров) не принимается умышленно.

«Я этого не вижу. Там есть определенные проблемы, есть определенные аспекты, для которых нужно найти решение, чтобы это было предоставлено. Но США делают очень много для нас. Мы им за это очень благодарны. Потому и язык не повертается их за это критиковать», – резюмировал Дмитрий Кулеба.

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