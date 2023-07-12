Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на решении НАТО по Украине

Он выразил надежду, что украинцы смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу через несколько лет.

Источник фото: PAP/L. Szymański

Анджей Дуда сказал, что в Польше считают, что достигнутого на саммите НАТО решения относительно Украины недостаточно. В то же время он выразил надежду, что украинцы смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу через несколько лет.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на полях саммита НАТО в Вильнюсе, пишет «РБК-Украина».

«По моему мнению этого (решения по Украине на саммите НАТО - ред.) совершенно недостаточно. Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноценным членом нашего Альянса», - заявил Дуда.

По мнению президента Польши, путь ясен после всех принятых вчера союзниками решений.

«(О графике - ред.)... очень сложно говорить, практически невозможно, с учетом того, что нам нужно единство при принятии решения. Говорить о полноценном членстве Украины сейчас. Но мы можем решить, что Украина станет членом НАТО, не знаю, завтра. Это война, а во время войны это (членство невозможно - ред.), учитывая статью 5 и коллективную оборону», - подытожил Дуда.

Как мы сообщали, опубликовано финальное коммюнике Саммита НАТО по Украине: что пообещали.

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