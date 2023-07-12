В Киеве за 5 месяцев 2023 года появилось 172 новых кафе и ресторанов – эксперт

Около 60% новых киевских открытий – заведения небольшого формата: кофейни, пекарни, шаурмические, что-то в МАФах, что-то в помещениях.

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За январь-май этого года в Киеве открыли 172 кафе и ресторанов, с начала войны – около 350 заведений.

Об этом рассказала соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова, пишет агентство «Интерфакс-Украина».

«Около 60% киевских открытий - заведения небольшого формата: кофейни, пекарни, шаурмические, что-то в МАФах, что-то в помещениях. Площадью до 100 кв. м. Микробизнес, но если его много – это сила. Больших ресторанов открывалось очень мало, чаще это ребрендинг на существовавших локациях», - уточнила она, добавив, что среди открытых заведений практически отсутствуют пабы.

«Бары немного приподняли голову, но ограничения работы до 22.00 сильно уменьшают их доходность», - отметила Насонова.

Ддля популярности заведений вопрос безопасности – на первом месте. Этим поясняется лучшие показатели пабов и баров в подвалах, а также география новых заведений. Понемногу восстанавливается активность фудзон в ТРЦ.

Что касается перспективных форматов, то в ближайшее время спрос будет сосредоточен также на мини-форматах.

«Инвестиция в запуск кофейни площадью до 50 кв. м - от $10 до $30 тыс. Ажиотажный спрос - на локации с хорошим трафиком», - сообщила Насонова.

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