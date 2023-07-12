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  1. В Украине

Более 56% ВПЛ не имеют работы и активно ее ищут – результаты опроса

22:28, 12 июля 2023
Результаты опроса станут основой проекта «Работа и восстановление» по поиску работы для ВПЛ.
Более 56% ВПЛ не имеют работы и активно ее ищут – результаты опроса
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Портал robota.ua по инициативе Министерства восстановления провел опрос о вызовах в трудоустройстве вынужденно перемещенных лиц.

Как отметили в Минвосстановления, результаты опроса станут основой совместного проекта «Работа и восстановление» по поиску работы для ВПЛ. В рамках проекта перемещенным лицам будут предоставлены актуальные вакансии Министерства восстановления, а также предприятий и организаций, относящихся к сфере управления Министерства.

Какие результаты результаты опроса:

«Переважна більшість опитаних (56,2%) наразі не мають роботи і активно її шукають. При цьому чверть респондентів (26,2%) хоча і працевлаштовані, але шукають краще місце роботи. Більш ніж половина опитаних (64,4%) шукають повну зайнятість, а неповна зайнятість або фриланс цікавить 39% та 16,5% опитаних відповідно.

Преференції щодо наявності освіти та досвіду розділяються майже рівномірно: роботу без досвіду чи спеціалізованої освіти шукають 37,8% опитаних, з досвідом — 33,7%, за спеціальністю — 28,5%. У розрізі спеціальностей найбільш поширеними серед респондентів є економіст, юрист, прибиральниця або посудомийка, вчитель або спеціаліст з соціального забезпечення, швачка, супервайзер, мерчендайзер, касир та спеціаліст відділу кадрів, продавець та водій.

Більшість опитаних шукають роботу недалеко від місця проживання (58,8%), а для 27,7% ключовими є умови роботи та розмір оплати праці.

Головними проблемами у пошуку роботи називають низьку оплату праці, небажання роботодавця наймати на роботу ВПО, відсутність вакансій за рівнем освіти та досвідом, недостатність професійних навичок та досвіду роботи, брак підтримки у пошуку роботи або ж неактуальність професії. Більшість респондентів потребують допомоги у пошуку вакансій та складанні резюме, а також у проведенні співбесіди з роботодавцями».  

Опрос проводился анонимно, методом заполнения онлайн-анкеты в апреле-мае 2023 года. Участие в онлайн-опросе приняли 267 человек. Большинство опрошенных (91,8%) – женщины, основные возрастные группы: 25-34 года (13,1%), 35-44 года (49,4%) и 45-54 (24,3%). Подавляющая часть опрошенных до вынужденного переселения проживали в Донецкой (30%), Луганской (24%), Харьковской (14,2%), Запорожской (10,4%) и Херсонской (10,5%) областях. Наиболее распространены регионы для переселения Киев и Киевская область, а также Днепропетровская, Ивано-Франковская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Тернопольская области.

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