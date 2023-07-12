У Києві за 5 місяців 2023 року з’явилося 172 нових кафе і ресторанів – експерт

Близько 60% нових київських відкриттів – заклади невеликого формату: кав'ярні, пекарні, шаурмічні, щось у МАФах, щось у приміщеннях.

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За січень-травень цього року в Києві відкрили 172 кафе і ресторанів, від початку війни – приблизно 350 закладів.

Про це розповіла співзасновниця Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова, пише агентство «Інтерфакс-Україна».

«Близько 60% київських відкриттів – заклади невеликого формату: кав'ярні, пекарні, шаурмічні, щось у МАФах, щось у приміщеннях. Площею до 100 кв. м. Мікробізнес, але якщо його багато – це сила. Великих ресторанів відкривалося дуже мало, частіше це ребрендинг на існуючих локаціях», – уточнила вона, додавши, що серед відкритих закладів практично відсутні паби.

«Бари трохи підняли голову, але обмеження роботи до 22:00 сильно зменшують їхню прибутковість», - зазначила Насонова.

Для популярності закладів питання безпеки – на першому місці. Цим пояснюються кращі показники пабів і барів у підвалах, а також географія нових закладів. Потроху відновлюється активність фудзон у ТРЦ.

Що стосується перспективних форматів, то найближчим часом попит буде зосереджений також на міні-форматах.

«Інвестиція в запуск кав'ярні площею до 50 кв. м - від $10 до $30 тис. Ажіотажний попит - на локації з хорошим трафіком», - повідомила Насонова.

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