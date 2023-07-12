Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на рішення НАТО щодо України

Він висловив сподівання, що українці зможуть доєднатися до Північноатлантичного альянсу за кілька років.

Джерело фото: PAP/L. Szymański

Анджей Дуда сказав, що у Польщі вважають, що досягнутого на саміті НАТО рішення щодо України недостатньо. Водночас він висловив сподівання, що українці зможуть доєднатися до Північноатлантичного альянсу за кілька років.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на полях саміту НАТО у Вільнюсі, пише «РБК-Україна».

«На мою думку цього (рішення щодо України на саміті НАТО - ред.) абсолютно недостатньо. Я сподіваюся, що за кілька років Україна стане повноцінним членом нашого Альянсу», - заявив Дуда.

На думку президента Польщі, шлях зрозумілий після всіх ухвалених вчора союзниками рішень.

«(Щодо графіка - ред.)... дуже складно говорити, практично неможливо, з урахуванням того, що нам потрібна єдність при ухваленні рішення. Говорити про повноцінне членство України зараз. Але ми можемо вирішити, що Україна стане членом НАТО, не знаю, завтра. Це війна, а під час війни це (членство неможливо - ред.), беручи до уваги статтю 5 і колективну оборону», - підсумував Дуда.

Як ми повідомляли, опубліковано фінальне комюніке Саміту НАТО щодо України: що пообіцяли.

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