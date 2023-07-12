В Швейцарии запретили делать «непристойные» фотографии гимнасток во время соревнований

Теперь фотографы должны снимать гимнасток с акцентом на их позах и мастерстве.

Источник фото: collegegymnews.com

Швейцарская федерация гимнастики (STV) запретила фотографам делать непристойные фотографии спортсменок во время соревнований. Об этом пишут Bild и PetaPixel.

Теперь фотографы должны снимать гимнасток с акцентом на их позах и мастерстве. К примеру, запрещенными будут кадры, на которых ноги спортсменок широко расставлены вверх. В то же время разрешенны фотографии гимнасток в шпагатной позе, но будут зависеть от угла снимка.

В федерации понимают, что «непристойные» фото все равно могут выходить во время съемки в движении, однако в STV надеются, что «здравый смысл возобладает».

Известно, что Немецкая федерация гимнастики также применяет подобные правила для защиты спортсменок. В учреждении утверждают, что они «откорректировали» места, где могут стоять фотографы относительно участниц во время соревнований.

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