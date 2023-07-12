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Украина должна выполнить условия для приглашения в НАТО: при чем здесь судейская добропорядочность и борьба с коррупцией

Страны-члены НАТО будут оценивать выполнение Украиной условий, которые хотя и непосредственно не определены в финальном коммюнике Саммита, однако они будут установлены в Годовой национальной программе, обычно содержащей требования по судебной реформе и мерам борьбы с коррупцией.

Судья пожаловался на детективов НАБУ, которые разгромили его кабинет, забрали телефон и личные деньги

В Приморском райсуде Одессы считают, что в НАБУ изобрели новый способ давления на судей.

Депутаты хотят исключить из Уголовного кодекса статью о незаконном обогащении

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса статью незаконное обогащение.

ВАКС снова уменьшил залог для экс-нардепа Микитася, однако продлил срок содержания под стражей

Высший антикоррупционный суд продлил на 60 дней содержания под стражей обвиняемого в предоставлении взятки экс-депутата Максима Микитася, однако уменьшил ему размер залога вдвое.

Опубликовано финальное коммюнике Саммита НАТО по Украине: что пообещали

Стало известно, что предусмотрено в финальном документе Саммита по Украине: члены НАТО будут продолжать поддерживать и пересматривать прогресс Украины в сфере оперативной совместимости, а также необходимые дополнительные демократические реформы и реформы сектора безопасности.

  1. В мире

Страны G7 подготовили долгосрочные гарантии безопасности Украины

10:15, 12 июля 2023
Ожидается, что члены G7 ратифицируют широкомасштабный договор безопасности с Украиной на саммите НАТО.
Страны G7 подготовили долгосрочные гарантии безопасности Украины
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Страны G7 подготовили долгосрочные гарантии безопасности Украины. Как сообщает «BBC News», механизм безопасности будет включать оборонное оборудование, обучение и обмен разведданными.

Ожидается, что лидеры G7 подпишут декларацию в Вильнюсе на полях второго дня саммита НАТО.

«Общая декларация, которую ожидаемо подпишут все члены G7, определит формат поддержки для Украины со стороны союзников в последующие годы с целью завершить войну, а также сдержать или отразить любую последующую агрессию», - отметили в пресс-службе правительства Великобритании.

Как мы сообщали, опубликовано финальное коммюнике Саммита НАТО по Украине: что пообещали.

Также президент Польши Анджей Дуда отреагировал на решении НАТО по Украине. Он выразил надежду, что украинцы смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу через несколько лет.

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