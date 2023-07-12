Ожидается, что члены G7 ратифицируют широкомасштабный договор безопасности с Украиной на саммите НАТО.

Страны G7 подготовили долгосрочные гарантии безопасности Украины. Как сообщает «BBC News», механизм безопасности будет включать оборонное оборудование, обучение и обмен разведданными.

Ожидается, что лидеры G7 подпишут декларацию в Вильнюсе на полях второго дня саммита НАТО.

«Общая декларация, которую ожидаемо подпишут все члены G7, определит формат поддержки для Украины со стороны союзников в последующие годы с целью завершить войну, а также сдержать или отразить любую последующую агрессию», - отметили в пресс-службе правительства Великобритании.

Как мы сообщали, опубликовано финальное коммюнике Саммита НАТО по Украине: что пообещали.

Также президент Польши Анджей Дуда отреагировал на решении НАТО по Украине. Он выразил надежду, что украинцы смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу через несколько лет.

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