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Рада отменила празднование Рождества 7 января

Рада приняла президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменении дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

Рада повысила штраф за уклонение от переговоров по заключению коллективного договора

Принятым законом увеличивается в 3-5 раз штраф за уклонение от переговоров о заключении коллективного договора представителей работодателей и профсоюзов. Повышенные санкции не распространяются на работодателей, в штате которых не более 25 человек, и профсоюзы, представляющие интересы сотрудников таких работодателей.

Исследовательская служба Верховной Рады обнародовала Концепцию реформирования системы судов

Специалисты Исследовательской службы Верховной Рады предложили обсудить Концепцию реформирования системы судов.

Депутаты поддержали законодательную консолидацию процедуры переименования населенных пунктов: как будут переименовывать

Комитет Верховной Рады по организации государственных властей рекомендует, чтобы депутаты приняли в первом прочтении законопроекта, который предусматривает законодательную консолидацию процедуры переименования урегулирования и роли общественных дискуссий при принятии решений по определенным вопросам.

Рада дала зеленый свет созданию Госреестра санкций

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании Государственного реестра санкций.

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В ВС высказались об отсутствии правовых оснований для увольнения лица с военной службы во время военного положения из-за получения таким лицом бронирования

12:08, 12 июля 2023
Обзор судебной практики КАС ВС за май 2023 года.
В ВС высказались об отсутствии правовых оснований для увольнения лица с военной службы во время военного положения из-за получения таким лицом бронирования
Фото из открытых источников
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Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Рішення, які представлені, внесені до ЄДРСР, за травень 2023 року.

У рішеннях у справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів містяться правові позиції колегій суддів про:

  • строк оприбуткування готівки;
  • обов’язок зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • визначення бази оподаткування податком на додану вартість;
  • конвертування вартості товару з доларів США у євро під час визначення митної вартості товарів;
  • коригування митної вартості товарів;
  • застосування преференційного режиму на товар походженням з Європейського Союзу;
  • застосування тарифної преференції, встановленої щодо товарів, імпортованих з країни Європейського Союзу.

У рішеннях у справах щодо захисту соціальних прав викладено правові позиції колегій суддів стосовно:

  • розрахунку роботодавцем (страхувальником) допомоги по тимчасовій непрацездатності;
  • відсутності в роботодавця права в односторонньому порядку приймати рішення щодо заміни компенсації за невикористані відпустки на зарахування цих днів до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки.

Окремої уваги заслуговують рішення з правовими позиціями щодо:

  • чинників, які впливають на своєчасність розгляду запитів на публічну інформацію в умовах правового режиму воєнного стану;
  • наявності дискримінаційних ознак у нормах Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо священнослужителів інших конфесій;
  • відсутності правових підстав для звільнення особи з військової служби під час воєнного стану через отримання такою особою бронювання.

До актуальних судових рішень можна віднести також ті, що містять правові позиції про:

  • вирішення питання щодо занесення об`єкта культурної спадщини до переліку таких об`єктів;
  • право Державної служби експортного контролю України застосовувати процедуру державного експортного контролю до товарів військового призначення, міжнародна передача яких не підлягає такому контролю;
  • помилковість зазначення в листі-згоді на обробку персональних даних учасника публічних закупівель «місця реєстрації» учасника замість «місця проживання».

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