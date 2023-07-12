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Дослідницька служба Верховної Ради оприлюднила Концепцію реформування системи судів

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  1. Судова практика
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У ВС висловилися щодо відсутності правових підстав для звільнення особи з військової служби під час воєнного стану через отримання такою особою бронювання

12:08, 12 липня 2023
Огляд судової практики КАС ВС за травень 2023 року.
У ВС висловилися щодо відсутності правових підстав для звільнення особи з військової служби під час воєнного стану через отримання такою особою бронювання
Фото із відкритих джерел
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Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Рішення, які представлені, внесені до ЄДРСР, за травень 2023 року.

У рішеннях у справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів містяться правові позиції колегій суддів про:

  • строк оприбуткування готівки;
  • обов’язок зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • визначення бази оподаткування податком на додану вартість;
  • конвертування вартості товару з доларів США у євро під час визначення митної вартості товарів;
  • коригування митної вартості товарів;
  • застосування преференційного режиму на товар походженням з Європейського Союзу;
  • застосування тарифної преференції, встановленої щодо товарів, імпортованих з країни Європейського Союзу.

У рішеннях у справах щодо захисту соціальних прав викладено правові позиції колегій суддів стосовно:

  • розрахунку роботодавцем (страхувальником) допомоги по тимчасовій непрацездатності;
  • відсутності в роботодавця права в односторонньому порядку приймати рішення щодо заміни компенсації за невикористані відпустки на зарахування цих днів до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки.

Окремої уваги заслуговують рішення з правовими позиціями щодо:

  • чинників, які впливають на своєчасність розгляду запитів на публічну інформацію в умовах правового режиму воєнного стану;
  • наявності дискримінаційних ознак у нормах Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо священнослужителів інших конфесій;
  • відсутності правових підстав для звільнення особи з військової служби під час воєнного стану через отримання такою особою бронювання.

До актуальних судових рішень можна віднести також ті, що містять правові позиції про:

  • вирішення питання щодо занесення об`єкта культурної спадщини до переліку таких об`єктів;
  • право Державної служби експортного контролю України застосовувати процедуру державного експортного контролю до товарів військового призначення, міжнародна передача яких не підлягає такому контролю;
  • помилковість зазначення в листі-згоді на обробку персональних даних учасника публічних закупівель «місця реєстрації» учасника замість «місця проживання».

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