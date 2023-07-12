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В парламенте появился альтернативный законопроект о полиграфе для судей и проверке Верховного Суда

10:59, 12 июля 2023
Народный депутат от Слуги народа зарегистрировал альтернативный проект о проверке судей на полиграфе и мониторинге Верховного Суда.
В парламенте появился альтернативный законопроект о полиграфе для судей и проверке Верховного Суда
Источник фото: polygraph.systems
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На сайте Верховной Рады появился текст альтернативного законопроекта 9454-1 о проверке судей на полиграфе и проведении мониторинга судей Верховного Суда. Его автором выступает нардеп от «Слуги народа» Тарас Тарасенко.

Напомним, что первый проект внес глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов. Подробно о его положении мы писали раньше. Он предусматривает, что судей Верховного Суда смогут проверить на полиграфе, и любые граждане смогут предоставить ВСП информацию о признаках дисциплинарных проступков в действиях судей Верховного Суда. Начать мониторинг судей Верховного Суда Высший совет правосудия должен безотлагательно, и не позднее двух недель со дня вступления в силу нового закона.

Также проект Маслова предусматривает, что других судей и кандидатов в судьи будут проверять на полиграфе, то есть детекторе лжи. Однако, результаты полиграфа не станут основанием для привлечения судьи к ответственности, а также основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судьи на должность.

Кроме того, Высший совет правосудия может принять решение о проведении мониторинга работы суда в случае вручения уведомления о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения одному из судей соответствующего суда и принятии ВСП решения о предоставлении согласия на задержание, содержании под стражей или аресте такого судьи или о его временном отстранении от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Высший совет правосудия проводит мониторинг работы суда по отношению ко всем судьям соответствующего суда.

В свою очередь, как объясняет Тарас Тарасенко, в отличие от основного проекта Закона, его альтернативным законопроектом предлагается предоставить ВСП полномочия проводить мониторинг работы суда также в случае вручения судье уведомления о подозрении в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины.

Ниже приводим сравнительную таблицу к альтернативному законопроекту 9454-1.

Автор: Наталя Мамченко

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