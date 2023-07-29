Апелляция подтвердила приговор оккупанту, расстрелявшему авто с гражданскими на Черниговщине – пожизненное лишение свободы

Российский военный с другими оккупантами расстреляли гражданский автомобиль, в котором находились семья – отец, мать, их дочь и зять.

Апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым военнослужащий рф приговорен к пожизненному лишению свободы за нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Приговор был вынесен Ичнянским районным судом Черниговской области в порядке специального судебного разбирательства.

Установлено, что 26 февраля 2022 военнослужащие рф, находясь в центре с. Крупичполе Прилукского района остановили гражданский автомобиль. В нем находились семья – отец, мать, их дочь и зять.

Осужденный совместно с другими военными рф открыли прицельный огонь по автомобилю и его пассажирам. В дальнейшем, считая, что все четыре человека погибли, военнослужащие государства-агрессора покинули место совершения преступления.

В результате преступных действий мать погибла, другие члены семьи получили телесные повреждения разной степени.

Приговор вступил в законную силу.

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