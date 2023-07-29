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  1. В Україні

Апеляція підтвердила вирок окупанту, який розстріляв авто з цивільними на Чернігівщині – довічне позбавлення волі

07:42, 29 липня 2023
Російський військовий з іншими окупантами розстріляли цивільний автомобіль, в якому знаходилися сім’я – батько, мати, їхня дочка та зять.
Апеляція підтвердила вирок окупанту, який розстріляв авто з цивільними на Чернігівщині – довічне позбавлення волі
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Апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким військовослужбовця рф засуджено до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Вирок був ухвалений Ічнянським районним судом Чернігівської області в порядку спеціального судового розгляду.

Встановлено, що 26 лютого 2022 року військовослужбовці рф, перебуваючи в центрі с. Крупичполе Прилуцького району, зупинили цивільний автомобіль. В ньому знаходилися сім’я – батько, мати, їхня дочка та зять.

Засуджений спільно з іншими військовими рф відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. У подальшому, вважаючи, що всі четверо людей загинули, військовослужбовці держави-агресора залишили місце вчинення злочину.

Внаслідок злочинних дій мати загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

Вирок набрав законної сили.

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