Через приложение Воздушная тревога на «Армию дронов» собрали 10 млн гривен

Через приложение Воздушная тревога, английскую версию которого озвучил Марк Хэмилл, на дроны было собрано 10 млн гривен.

Источник фото: АрмияInform

Благодаря приложению «Воздушная тревога» за 8 месяцев удалось собрать более 10 млн грн, которые будут направлены на проект «Армия дронов». Приложение разработали компании Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Часть средств передали на сбор легендарного актера «Звездных войн» и амбассадора UNITED24 Марка Хэмилла. Марк озвучил английскую версию приложения Воздушная тревога и собирал на датские дроны RQ-35 Heidrun», – написал министр в Телеграмм-канале.

Он отметил, что беспилотники эффективно работают в условиях радиоэлектронной борьбы и позволяют бойцам проводить разведку, не подвергая жизнь опасности.

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