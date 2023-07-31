Через застосунок Повітряна тривога на «Армію дронів» зібрали 10 млн гривень

Через застосунок Повітряна тривога, англійську версію якого озвучив Марк Гемілл, на дрони було зібрано 10 млн гривень.

Джерело фото: АрміяInform

Завдяки застосунку «Повітряна тривога» за 8 місяців вдалося зібрати понад 10 млн грн, які будуть спрямовані на проєкт «Армія дронів». Застосунок розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Частину коштів передали на збір легендарного актора «Зоряних війн» та амбасадора UNITED24 Марка Гемілла. Марк озвучив англійську версію застосунку Повітряна тривога та збирав на данські дрони RQ-35 Heidrun», – написав міністр у Телеграм-каналі.

Він зазначив, що безпілотники ефективно працюють в умовах радіоелектронної боротьби та дозволяють бійцям проводити розвідку, не наражаючи життя на небезпеку.

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