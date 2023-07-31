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  1. В Україні

СБУ ліквідувала мережу «чорних обмінників», які дозволяли анонімний обіг грошей між рф та Україною

12:36, 31 липня 2023
Власників таких обмінників звинувачують у відмиванні грошей через російські платіжні системи: їм загрожують тюремні терміни.
СБУ ліквідувала мережу «чорних обмінників», які дозволяли анонімний обіг грошей між рф та Україною
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Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між рф та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У 4 регіонах припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів.

«Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.

Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.

Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором», — йдеться у повідомленні.

Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:

  • майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
  • обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.

Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.

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