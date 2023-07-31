У Києві частково обмежили рух транспорту на проспекті Івасюка через капітальний ремонт

Розпочався новий етап робіт.

На проспекті Володимира Івасюка в Києві триває капітальний ремонт. Як зазначають у КМДА, наразі розпочався новий етап: роботи проводять на ділянці від вулиці Приозерної до вулиці Набережно-Рибальської. У зв’язку з цим рух автотранспорту відповідною ділянкою частково обмежений.

Також перекрито з’їзд із проспекту Степана Бандери на проспект Володимира Івасюка в напрямку Подолу. Ці роботи триватимуть до 15 серпня.

Далі на відповідній ділянці ремонт продовжать у напрямку вул. Олександра Архипенка – терміном до 28 серпня.

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