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  1. В Україні

Змінилися правила поповнення рахунку через термінал: без телефону гроші не зарахують

21:09, 31 липня 2023
Мобільні оператори попередили про зміну правил поповнення рахунку через термінали.
Змінилися правила поповнення рахунку через термінал: без телефону гроші не зарахують
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Національний банк України з 1 серпня посилює контроль за поповненням карт через термінали. Vodafone попереджає, що при внесенні готівки через термінал платнику потрібно буде ввести номер свого мобільного телефону, а потім одноразовий пароль, який прийде через сповіщення у месенджери, телефонні дзвінки, SMS тощо. Тільки після цього гроші буде зараховано на рахунок.

«Тож, із серпня цього року для оплати мобільних послуг готівкою за допомогою платіжних пристроїв платники повинні мати при собі мобільні телефони та перебувати у зоні стабільного покриття мережі», – зазначили в прес-службі.

У «Києвстарі» надали інструкцію, як пройти додатковий етап ідентифікації у терміналах компанії

  1. До внесення коштів потрібно ввести свій номер телефону, на який прийде вхідний виклик (у випадку, якщо виклик не надходить, можна замовити відправку SMS-повідомлення).
  2. Для підтвердження операції необхідно ввести останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик (слухавку брати не потрібно) або ж код із SMS чи повідомлення у месенджері.
  3. Після цього можна вносити необхідну суму до платіжного термінала.

Якщо поповнюється рахунок іншої особи, необхідно:

  1. Ввести номер телефону абонента, який бажаєте поповнити.
  2. Під час запиту на ідентифікацію – ввести свій номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері.
  3. Ввести в поле для пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок або код із повідомлення.
  4. Внести суму, на яку хочете поповнити рахунок абонента.

Ці інструкції актуальні лише під час поповнення в терміналах фірмових магазинів «Київстар», для інших терміналів процес може відрізнятися.

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