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Изменились правила пополнения счета через терминал: без телефона деньги не зачислят

21:09, 31 июля 2023
Мобильные операторы предупредили об изменении правил пополнения счета через терминалы.
Изменились правила пополнения счета через терминал: без телефона деньги не зачислят
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Национальный банк Украины с 1 августа ужесточает контроль за пополнением карт через терминалы. Vodafone предупреждает, что при внесении наличных через терминал плательщику нужно будет ввести номер своего мобильного телефона, а затем одноразовый пароль, который придет через оповещения в мессенджеры, телефонные звонки, SMS и тому подобное. Только после этого деньги будут зачислены на счет.

«Поэтому, с августа этого года для оплаты мобильных услуг наличными с помощью платежных устройств плательщики должны иметь при себе мобильные телефоны и находиться в зоне стабильного покрытия сети», – отметили в пресс-службе.

В «Киевстаре» предоставили инструкцию, как пройти дополнительный этап идентификации в терминалах компании

  1. До внесения средств нужно ввести свой номер телефона, на который придет входящий вызов (в случае, если вызов не поступает, можно заказать отправку SMS-сообщения).
  2. Для подтверждения операции необходимо ввести последние четыре цифры номера, с которого поступает вызов (трубку брать не нужно) или же код из SMS или сообщения в мессенджере.
  3. После этого можно вносить необходимую сумму в платежный терминал.

Если пополняется счет другого лица, необходимо:

  1. Ввести номер телефона абонента, который желаете пополнить.
  2. Во время запроса на идентификацию - ввести свой номер, на который поступит звонок, SMS или сообщение в мессенджере.
  3. Ввести в поле для пароля последние четыре цифры номера, с которого поступает звонок или код из сообщения.
  4. Внести сумму, на которую хотите пополнить счет абонента.

Эти инструкции актуальны только при пополнении в терминалах фирменных магазинов "Киевстар", для других терминалов процесс может отличаться.

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