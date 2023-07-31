Изменились правила пополнения счета через терминал: без телефона деньги не зачислят

Мобильные операторы предупредили об изменении правил пополнения счета через терминалы.

Национальный банк Украины с 1 августа ужесточает контроль за пополнением карт через терминалы. Vodafone предупреждает, что при внесении наличных через терминал плательщику нужно будет ввести номер своего мобильного телефона, а затем одноразовый пароль, который придет через оповещения в мессенджеры, телефонные звонки, SMS и тому подобное. Только после этого деньги будут зачислены на счет.

«Поэтому, с августа этого года для оплаты мобильных услуг наличными с помощью платежных устройств плательщики должны иметь при себе мобильные телефоны и находиться в зоне стабильного покрытия сети», – отметили в пресс-службе.

В «Киевстаре» предоставили инструкцию, как пройти дополнительный этап идентификации в терминалах компании

До внесения средств нужно ввести свой номер телефона, на который придет входящий вызов (в случае, если вызов не поступает, можно заказать отправку SMS-сообщения). Для подтверждения операции необходимо ввести последние четыре цифры номера, с которого поступает вызов (трубку брать не нужно) или же код из SMS или сообщения в мессенджере. После этого можно вносить необходимую сумму в платежный терминал.

Если пополняется счет другого лица, необходимо:

Ввести номер телефона абонента, который желаете пополнить. Во время запроса на идентификацию - ввести свой номер, на который поступит звонок, SMS или сообщение в мессенджере. Ввести в поле для пароля последние четыре цифры номера, с которого поступает звонок или код из сообщения. Внести сумму, на которую хотите пополнить счет абонента.

Эти инструкции актуальны только при пополнении в терминалах фирменных магазинов "Киевстар", для других терминалов процесс может отличаться.

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