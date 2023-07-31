Военные рф нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Кривому Роге – есть погибшие и травмированные

Вражеские ракеты попали в многоэтажное здание и учебное заведение.

В понедельник, 31 июля, страна-агрессор россия нанесла ракетный удар по Кривому Роге.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, вражеские ракеты попали в многоэтажное здание и учебное заведение.

По предварительным данным, два человека погибли, 25 травмированы.

Среди пострадавших четверо детей.

Спасательно-розыскные работы продолжаются. Устанавливается точное количество потерпевших.

Проводятся первоочередные меры для фиксирования преступления, совершенного армией государства-агрессора.

Обновление

По состоянию на 12:10 погибли 4 человека, еще 33 – пострадали, спасены 3 человека, из них 1 ребенок. Об этом сообщили в МВД.

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