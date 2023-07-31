Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Прогресс во внесении электронных деклараций за 2021 и 2022 годы пока почти отсутствует

Принятие в первом чтении закона о восстановлении е-декларирования, пока не способствовало активизации процесса подачи деклараций топ-чиновниками.

Вступили в силу изменения в бронировании залов судебных заседаний других судов в подсистеме видеоконференцсвязи

Приказом ГСА Инструкция дополнена новым разделом о бронировании залов судебных заседаний других судов для проведения видеоконференций.

Судья Верховного Суда Владимир Селиваненко уволился в отставку

В сентябре судье исполняется 65 лет.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

25 прокуроров Криворожской южной окружной прокуратуры написали коллективное обращение в поддержку коллеги.

  1. В Украине

Падение вертолета в Броварах: версия диверсии не подтвердилась, — Костин

12:59, 31 июля 2023
Выводы досудебного расследования будут доложены в ближайшее время.
Падение вертолета в Броварах: версия диверсии не подтвердилась, — Костин
Фото: tsn.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Версия диверсии по авиакатастрофе вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, не подтвердилась. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью «Укринформу».

По его словам, выводы досудебного расследования будут доложены в ближайшее время.

«Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей (относительно авиакатастрофы в Броварах – ред.), не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время», - отметил генпрокурор.

Костин напомнил, что в начале расследования были выдвинуты четыре основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбитие летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

По его словам, в настоящее время расследование, проводимое специалистами из межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ГБР и СБУ, продолжается. При этом Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство.

К работе привлекли специалистов компании Airbus Helicopters, а также специалистов Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии.

На сегодня собраны все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз.

«Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета», - отметил Костин.

Напомним, что на борту упавшего 18 января вертолета находились 10 человек, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

По данным ГСЧС, всего в результате падения вертолета погибли 14 человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Анатолій Марцинкевич
    Анатолій Марцинкевич
    член Ради суддів України, голова Апеляційного суду Хмельницької області
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва