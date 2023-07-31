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Падіння гелікоптера в Броварах: версія диверсії не підтвердилась, — Костін

12:59, 31 липня 2023
Висновки досудового розслідування будуть повідомлені найближчим часом.
Падіння гелікоптера в Броварах: версія диверсії не підтвердилась, — Костін
Фото: tsn.ua
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Версія диверсії щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, не підтвердилась. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, висновки досудового розслідування будуть повідомлені найближчим часом.

«Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів (щодо авіакатастрофи у Броварах – ред.), не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом», — зазначив генпрокурор.

Костін нагадав, що на початку розслідування було висунуто чотири основних версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

За його словами, наразі розслідування, яке проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи  у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ, триває. При цьому Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво.

До роботи залучили спеціалістів компанії Airbus Helicopters, а також фахівців з Міністерства оборони, Нацполіції і Нацгвардії.

Станом на сьогодні зібрано всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз.

«Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту», - зазначив Костін.

Нагадаємо, що 18 січня на борту гелікоптера перебували 10 людей, у тому числі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

За даними ДСНС, внаслідок падіння гелікоптера загалом загинуло 14 людей. 

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