Військові рф нанесли ракетний удар по цивільній інфраструктурі в Кривому Розі – є загиблі та травмовані

Ворожі ракети влучили у багатоповерховий будинок та навчальний заклад.

У понеділок, 31 липня, країна-агрессор росія нанесла ракетний удар по Кривому Різі.

Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, ворожі ракети влучили у багатоповерховий будинок та навчальний заклад.

За попередніми даними, двоє людей загинуло, 25 травмовано.

Серед потерпілих четверо дітей.

Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих.

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією держави-агресора.

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Станом на 12:10 загинуло 4 особи, ще 33 – постраждало, врятовано 3 людини, з них 1 дитина. Про це повідомили у МВС.

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