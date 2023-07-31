Військові рф нанесли ракетний удар по цивільній інфраструктурі в Кривому Розі – є загиблі та травмовані

У понеділок, 31 липня, країна-агрессор росія нанесла ракетний удар по Кривому Різі.
Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, ворожі ракети влучили у багатоповерховий будинок та навчальний заклад.
За попередніми даними, двоє людей загинуло, 25 травмовано.
Серед потерпілих четверо дітей.
Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих.
Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією держави-агресора.
Оновлення
Станом на 12:10 загинуло 4 особи, ще 33 – постраждало, врятовано 3 людини, з них 1 дитина. Про це повідомили у МВС.
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