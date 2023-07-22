НБУ посилить контроль за поповненням карт через термінали

Нацбанк зобов'язав встановити додаткову верифікацію даних у ПТКС.

Регулятор вирішив по-новому контролювати поповнення карт через термінали. Нововведення запрацюють з 1 серпня 2023. Про це йдеться в постанові Національного банку України.

Таким чином, до квитанцій, які формуються при здійсненні готівкових операцій через платіжні пристрої ПТКС, мають бути додані реквізити платника.

«Квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для зарахування на рахунки додатково мають містити номер мобільного телефону платника», – йдеться у повідомленні НБУ.

Суть нововведення в тому, що при внесенні готівки через термінал платнику потрібно буде ввести номер свого мобільного телефону, а потім одноразовий пароль, який прийде у смс-повідомленні на вказаний номер. Тільки після цього гроші буде зараховано на рахунок.

Однак вводити номер телефону та смс-код не потрібно для наступних платежів:

оплата послуг ЖКГ (квартплата, стаціонарний телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

оплата залізничних квитків (включаючи приміські);

оплата проїзду у міському та приміському транспорті, у тому числі купівля електронних квитків;

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних та транспортних карток.

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