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До Кримінального кодексу пропонують зміни у частині кримінальної відповідальності суддів за «корупційними» статтями

Також суддів місцевих судів пропонується виключити з ч. 2 примітки до статті 368 КК, яка відносить їх до службових осіб, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 КК.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

У суді немає суддів, і нікому розглянути справу: як забезпечити доступ громадян до правосуддя

Доки законодавець ще визначається, чи треба йому розібратися із проблемою доступу громадян до правосуддя, якщо у суді немає кому розглянути справу, судді можуть частково взяти на себе місію із забезпечення такого доступу.

Cуддя КСУ матиме право на відставку лише після 7 років роботи у Суді, а міжнародні експерти вирішуватимуть, хто може претендувати на крісло у КСУ

Комітет підготував до ухвалення в цілому законопроект про новий порядок відбору суддів Конституційного Суду з переважним голосом міжнародних експертів.

  1. В Україні

НБУ посилить контроль за поповненням карт через термінали

12:15, 22 липня 2023
Нацбанк зобов'язав встановити додаткову верифікацію даних у ПТКС.
НБУ посилить контроль за поповненням карт через термінали
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Регулятор вирішив по-новому контролювати поповнення карт через термінали. Нововведення запрацюють з 1 серпня 2023. Про це йдеться в постанові Національного банку України.

Таким чином, до квитанцій, які формуються при здійсненні готівкових операцій через платіжні пристрої ПТКС, мають бути додані реквізити платника.

«Квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для зарахування на рахунки додатково мають містити номер мобільного телефону платника», – йдеться у повідомленні НБУ.

Суть нововведення в тому, що при внесенні готівки через термінал платнику потрібно буде ввести номер свого мобільного телефону, а потім одноразовий пароль, який прийде у смс-повідомленні на вказаний номер. Тільки після цього гроші буде зараховано на рахунок.

Однак вводити номер телефону та смс-код не потрібно для наступних платежів:

  • оплата послуг ЖКГ (квартплата, стаціонарний телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);
  • оплата залізничних квитків (включаючи приміські);
  • оплата проїзду у міському та приміському транспорті, у тому числі купівля електронних квитків;
  • оплата маршрутних пасажирських перевезень;
  • поповнення проїзних та транспортних карток.

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