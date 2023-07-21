Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії

Судовий розгляд призначили на 20 травня 2024 року.

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Федеральний суддя, який розглядає справу про неналежне поводження колишнього президента США Дональда Трампа з секретними документами, призначив судовий розгляд на 20 травня 2024 року. Про це сказано в постанові суду, повідомляє Reuters.

Згідно з постановою окружного судді США Ейлін Кеннон, судовий процес над Трампом відбудеться менш ніж за півроку до президентських виборів у США, які пройдуть у листопаді 2024 року.

Як зазначає Reuters, зараз Трамп є головним потенційним кандидатом від республіканців на майбутніх виборах.

Прокурори просили призначити судовий розгляд у грудні, а сторона захисту запевняла, що потреби призначати дату поки немає.

При цьому спочатку судовий розгляд був призначений на 14 серпня, але як захист, так і звинувачення виступили проти, оскільки їм потрібно більше часу на підготовку.

Нагадаємо, що Трампу офіційно висунули звинувачення у справі щодо секретних документів у його резиденції.

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