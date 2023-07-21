Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании

Судебное разбирательство назначили на 20 мая 2024 года.

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Федеральный судья, который рассматривает дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами, назначил судебное разбирательство на 20 мая 2024 года. Об этом сказано в постановлении суда, сообщает Reuters.

Согласно постановлению окружного судьи США Эйлин Кэннон, судебный процесс над Трампом состоится менее чем за полгода до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Как отмечает Reuters, сейчас Трамп является главным потенциальным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах.

Прокуроры просили назначить судебное разбирательство в декабре, а сторона защиты заверяла, что необходимости назначать дату пока нет.

При этом изначально судебное разбирательство было назначено на 14 августа, но как защита, так и обвинение выступили против, поскольку им требовалось больше времени на подготовку.

Ранее сообщалось, что Трамп официально выдвинули обвинения по делу относительно секретных документов в его резиденции.

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