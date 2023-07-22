НБУ усилит контроль за пополнением карт через терминалы

Нацбанк обязал установить дополнительную верификацию данных в ПТКС.

Регулятор решил по-новому контролировать пополнение карт через терминалы. Нововведения заработают с 1 августа 2023 года. Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины.

Таким образом, к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций через платежные устройства ПТКС, должны быть добавлены реквизиты плательщика.

«Квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика», – говорится в сообщении НБУ.

Суть нововведения в том, что при внесении наличных через терминал плательщику нужно будет ввести номер своего мобильного телефона, а затем одноразовый пароль, который придет в смс-сообщении на указанный номер. Только после этого деньги будут зачислены на счет.

Однако вводить номер телефона и смс-код не нужно для следующих платежей:

оплата услуг ЖКХ (квартплата, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

оплата железнодорожных билетов (включая пригородные);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте, в том числе покупка электронных билетов;

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карточек.

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