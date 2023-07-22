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Суд отменил отказ пограничной службы в выезде студенту, направлявшемуся на обучение за границу

Апелляционный административный суд подчеркнул, что право истца на выезд с целью обучения не могло быть ограниченным, поскольку ограничения выезда за границу для военнообязанных вводятся с целью защиты независимости и территориальной целостности Украины, тогда как истец временно от исполнения соответствующего долга освобожден как соискатель профессионального высшего образования.

Возобновление рассмотрения жалоб на судей: Комитет рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении и в целом

Было решено рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект 9261, предусматривающий временную передачу функций по рассмотрению жалоб на суды Высшему совету правосудия, но с отлагательным условием.

В суде нет судей, и некому рассмотреть дело: как обеспечить доступ граждан к правосудию

Пока законодатель еще определяется, нужно ли ему разобраться с проблемой доступа граждан к правосудию, если в суде некому рассмотреть дело, судьи могут частично взять на себя миссию по обеспечению такого доступа.

Судья КСУ будет иметь право на отставку только после 7 лет работы в Суде, а международные эксперты будут решать, кто может претендовать на кресло в КСУ

Комитет подготовил к принятию в целом законопроект о новом порядке отбора судей Конституционного Суда с преобладающим голосом международных экспертов.

Комитет Верховной Рады дал разъяснение по дисциплинарному производству против судей

В частности, Комитет определил момент, с которого начинает осуществляться дисциплинарное производство относительно судьи.

  1. В Украине

НБУ усилит контроль за пополнением карт через терминалы

12:15, 22 июля 2023
Нацбанк обязал установить дополнительную верификацию данных в ПТКС.
НБУ усилит контроль за пополнением карт через терминалы
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Регулятор решил по-новому контролировать пополнение карт через терминалы. Нововведения заработают с 1 августа 2023 года. Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины.

Таким образом, к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций через платежные устройства ПТКС, должны быть добавлены реквизиты плательщика.

«Квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика», – говорится в сообщении НБУ.

Суть нововведения в том, что при внесении наличных через терминал плательщику нужно будет ввести номер своего мобильного телефона, а затем одноразовый пароль, который придет в смс-сообщении на указанный номер. Только после этого деньги будут зачислены на счет.

Однако вводить номер телефона и смс-код не нужно для следующих платежей:

  • оплата услуг ЖКХ (квартплата, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
  • оплата железнодорожных билетов (включая пригородные);
  • оплата проезда в городском и пригородном транспорте, в том числе покупка электронных билетов;
  • оплата маршрутных пассажирских перевозок;
  • пополнение проездных и транспортных карточек.

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терминал
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