Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Пленум Верховного Суда признал законопроекты о полиграфе для судей нарушающими принципы независимости судей

Проведение вмешательств, сводящихся к коллективному и дискриминационному применению санкций, рискует стать политическим инструментом для подавления инакомыслящих, - Пленум Верховного Суда.

Пленум Верховного Суда утвердил позицию по законопроекту о 15 годах лишения свободы за коррупцию в правосудии

Если принимать во внимание мнение общества, то по результатам различных социологических исследований, во главу угла граждане ставят вопрос коррупции в сфере послевоенного восстановления Украины, а не в сфере правосудия.

Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф — текстовая и онлайн-трансляция

4 августа судьи Верховного Суда попытаются дать оценку законопроектам о детекторе лжи для судей и 15 годах лишения свободы за коррупционное посредничество в судах, онлайн-трансляция.

По правилам какого судопроизводства рассматривается спор с государством о возмещении ущерба, причиненного незаконным отстранением от должности: позиция БП ВС

В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

Премии работников аппаратов судов могут возрасти до 40% во второй половине 2023 года – ГСА

Для повышения уровня стимулирующих выплат необходимо 548,8 млн. гривен.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Пленум Верховного Суда признал законопроекты о полиграфе для судей нарушающими принципы независимости судей

12:08, 4 августа 2023
Проведение вмешательств, сводящихся к коллективному и дискриминационному применению санкций, рискует стать политическим инструментом для подавления инакомыслящих, - Пленум Верховного Суда.
Пленум Верховного Суда признал законопроекты о полиграфе для судей нарушающими принципы независимости судей
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

4 августа Пленум Верховного Суда рассмотрел законопроекты, предусматривающие проведение проверки всего суда в случае вручения уведомления о подозрении в совершении коррупционного преступления одному из судей, в том числе проверки судей с помощью детектора лжи, а также проверку всех судей Верховного Суда. Речь идет о законопроектах 9454 и 9454-1, которые внесены в связи с решением СНБО.

Напомним, согласно им, Высший совет правосудия может принять решение о проведении мониторинга работы суда в случае вручения сообщения о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения одному из судей. Также проекты предполагают, что начать мониторинг судей Верховного Суда Высший совет правосудия должен безотлагательно.

Как отметил докладчик по этому вопросу, председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, принцип доказывания вины предусматривает, что она личная, а не коллективная. Индивидуальная ответственность является конституционной основой. Проведение вмешательств, сводящихся к коллективному и дискриминационному применению санкций, не соответствует нормам в сфере прав человека. «Такие меры рискуют стать политическим инструментом для подавления инакомыслящих», отметил он. Следовательно, меры, предусматривающие вмешательство в статус судей, должны применяться индивидуально, а не коллективно.

Соответственно, проверка всего суда в случае наличия подозрения одному судье нарушает основополагающие стандарты и вряд ли приведет к заявленной цели. Но точно приведет к негативному эффекту по отношению к судьям, не причастным к действиям одного судьи.

Кроме того, цель мониторинга судей на сегодняшний день уже достигается. В частности, все судьи представляют декларации добродетели, декларации родственных связей, электронные декларации, при необходимости налоговые декларации и т. д.

Кроме того, схожей процедурой по тем, которые предлагаются законопроектами, является действующая процедура квалификационного оценивания судей.

Отдельно Станислав Кравченко остановился на полиграфе. Он используется для отбора в некоторых правоохранительных органах и частных структурах, но сведения о применении полиграфа для судей отсутствуют. Есть страны, где использование полиграфа запрещено – Австрия, Германия, Австралия.

В США в 1988 году Конгресс США утвердил акт о защите работников от полиграфа, запрещающий работодателям использовать полиграф к сотрудникам.

Учитывая исследования, проведенные в США, можно выделить следующие причины принятия такого акта – защита от незаконных проверок, злоупотребление работодателем тестами на полиграфе, чрезмерные репутационные вмешательства, неточность и ненадежность, возможности применения искажающих его результаты противодействия, нарушение конфиденциальности информации о личности . Также Станислав Кравченко привел конкретные примеры иностранной практики, позиции Венецианской комиссии, позицию Генерального директората по правам человека.

«Применение полиграфа по сугубо формальным признакам без надлежащего законодательного регулирования презюмирует вмешательство в судейскую независимость», - отметил он.

Итак, как предлагал Пленум, необходимо создание единой концепции путем консолидации международного опыта и создания соответствующего регулирования с четким подходом к правам лиц. В противном случае это может противоречить международным стандартам.

Также не удалось найти ни одного примера государства, в котором было бы на законодательном уровне установлено применение полиграфа для судей.

Что касается кандидатов для судей, то, как отметил докладчик, полиграф не может считаться средством проверки способности осуществлять правосудие.

«Учитывая приведенное, законопроекты не могут быть приняты в предложенной редакции, так как предлагаемые нормы нарушают принципы независимости судей, международные и конституционные гарантии независимости судебной власти, ставят под сомнение возможность существования в Украине эффективной судебной системы», - озвучил заключение проекта постановления Пленума ВС Станислав Кравченко.

115 судей Верховного Суда поддержали проект постановления, один выступил против.

Соответствующее обращение Пленум Верховного Суда направит в парламент.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию Пленума ВС.

Также ПРАВО ТВ ведет онлайн-трансляцию.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Дума
    Олена Дума
    голова Агентства з розшуку та менеджменту активів
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду