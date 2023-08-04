Пленум Верховного Суда признал законопроекты о полиграфе для судей нарушающими принципы независимости судей

Проведение вмешательств, сводящихся к коллективному и дискриминационному применению санкций, рискует стать политическим инструментом для подавления инакомыслящих, - Пленум Верховного Суда.

4 августа Пленум Верховного Суда рассмотрел законопроекты, предусматривающие проведение проверки всего суда в случае вручения уведомления о подозрении в совершении коррупционного преступления одному из судей, в том числе проверки судей с помощью детектора лжи, а также проверку всех судей Верховного Суда. Речь идет о законопроектах 9454 и 9454-1, которые внесены в связи с решением СНБО.

Напомним, согласно им, Высший совет правосудия может принять решение о проведении мониторинга работы суда в случае вручения сообщения о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения одному из судей. Также проекты предполагают, что начать мониторинг судей Верховного Суда Высший совет правосудия должен безотлагательно.

Как отметил докладчик по этому вопросу, председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, принцип доказывания вины предусматривает, что она личная, а не коллективная. Индивидуальная ответственность является конституционной основой. Проведение вмешательств, сводящихся к коллективному и дискриминационному применению санкций, не соответствует нормам в сфере прав человека. «Такие меры рискуют стать политическим инструментом для подавления инакомыслящих», отметил он. Следовательно, меры, предусматривающие вмешательство в статус судей, должны применяться индивидуально, а не коллективно.

Соответственно, проверка всего суда в случае наличия подозрения одному судье нарушает основополагающие стандарты и вряд ли приведет к заявленной цели. Но точно приведет к негативному эффекту по отношению к судьям, не причастным к действиям одного судьи.

Кроме того, цель мониторинга судей на сегодняшний день уже достигается. В частности, все судьи представляют декларации добродетели, декларации родственных связей, электронные декларации, при необходимости налоговые декларации и т. д.

Кроме того, схожей процедурой по тем, которые предлагаются законопроектами, является действующая процедура квалификационного оценивания судей.

Отдельно Станислав Кравченко остановился на полиграфе. Он используется для отбора в некоторых правоохранительных органах и частных структурах, но сведения о применении полиграфа для судей отсутствуют. Есть страны, где использование полиграфа запрещено – Австрия, Германия, Австралия.

В США в 1988 году Конгресс США утвердил акт о защите работников от полиграфа, запрещающий работодателям использовать полиграф к сотрудникам.

Учитывая исследования, проведенные в США, можно выделить следующие причины принятия такого акта – защита от незаконных проверок, злоупотребление работодателем тестами на полиграфе, чрезмерные репутационные вмешательства, неточность и ненадежность, возможности применения искажающих его результаты противодействия, нарушение конфиденциальности информации о личности . Также Станислав Кравченко привел конкретные примеры иностранной практики, позиции Венецианской комиссии, позицию Генерального директората по правам человека.

«Применение полиграфа по сугубо формальным признакам без надлежащего законодательного регулирования презюмирует вмешательство в судейскую независимость», - отметил он.

Итак, как предлагал Пленум, необходимо создание единой концепции путем консолидации международного опыта и создания соответствующего регулирования с четким подходом к правам лиц. В противном случае это может противоречить международным стандартам.

Также не удалось найти ни одного примера государства, в котором было бы на законодательном уровне установлено применение полиграфа для судей.

Что касается кандидатов для судей, то, как отметил докладчик, полиграф не может считаться средством проверки способности осуществлять правосудие.

«Учитывая приведенное, законопроекты не могут быть приняты в предложенной редакции, так как предлагаемые нормы нарушают принципы независимости судей, международные и конституционные гарантии независимости судебной власти, ставят под сомнение возможность существования в Украине эффективной судебной системы», - озвучил заключение проекта постановления Пленума ВС Станислав Кравченко.

115 судей Верховного Суда поддержали проект постановления, один выступил против.

Соответствующее обращение Пленум Верховного Суда направит в парламент.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию Пленума ВС.

Также ПРАВО ТВ ведет онлайн-трансляцию.

Автор: Наталья Мамченко

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