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Пленум Верховного Суда признал законопроекты о полиграфе для судей нарушающими принципы независимости судей

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ГБР сообщило о подозрении олигарху путина Евгению Гинеру

12:07, 4 августа 2023
Российский олигарх Гинер обеспечивает армию рф патронами для убийств украинцев.
ГБР сообщило о подозрении олигарху путина Евгению Гинеру
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Государственное бюро расследований проинформировало, что сообщило о подозрении олигарху российского диктатора путина, президенту ФК «ЦСКА» Евгению Гинеру, который построил в оккупированном Крыму две теплоэлектростанции и поставлял армии россии боеприпасы. Об этом говорится на официальном сайте ГБР.

В Бюро отмечают, что в 2019 году подозреваемый из-за подконтрольной ему компании обеспечил строительство Балаĸлавской (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврической ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на территории временно оккупированного Крыма. Эти электростанции были присоединены к электрическим сетям рф.

«Таким образом подозреваемый причинил вред энергетической безопасности Украины, способствовал зависимости Крыма от россии в энергетическом секторе.

Также установлено, что в 2022 году подозреваемый как владелец управляющей компании АО КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» дал указание осуществлять поставки патронов для различных видов стрелкового оружия в министерство обороны, вооруженные силы и другие военные формирования РФ.

Он обеспечил поставку значительного количества патронов российским войскам за весь период времени вооруженной агрессии против Украины», - говорится в сообщении.

Гинеру заочно сообщено о подозрении в пособничестве совершения действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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