«Мы начали немного расслабляться»: Верещук призвала украинцев помнить, что война все еще продолжается

По словам Ирины Верещук, «надо меньше кайфовать и больше работать».

Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что заблаговременное переключение украинцев на мирную жизнь и ментальное отрицание войны точно не приближает нашу победу. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«К сожалению, следует признать, что мы начали немного расслабляться. Это чувствуется после того, на что люди в последнее время начали тратить свою энергию, время и деньги. Наверное, это несколько естественно, но небезопасно. Преждевременное переключение на мирную жизнь и ментальное отрицание войны точно не приближает нашу победу», - отметила она.

Верещук подчеркнула, что, конечно, каждый украинец делает то, что может ради нашей победы, но дело также в том, чего не следует делать, и это моральный вопрос.

«Если один парень на передовой, есть ли у другого парня моральное право именно в то время веселиться в ночном клубе? Имеют ли право люди открыто наслаждаться жизнью, когда в госпиталях лежат тысячи раненых? Или это ок, когда кто-то отдает все свое время и деньги волонтерской работе, а кто-то занимается откровенной фигней?», - отметила вице-премьер.

Она добавила, что иногда нам не хватает атмосферы тех первых недель в феврале и марте прошлого года. По ее убеждению, из-за этой атмосферы мы, собственно, и устояли, а для победы уровень внутренней мобилизации должен быть еще выше, плюс выносливость.

«Итак, надо меньше кайфовать и больше работать. До победы еще много работы! Война еще не кончилась. Ее нужно еще завершить. Нашей Победой!», – написала Верещук.

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