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«Ми почали трішки розслаблятися»: Верещук закликала українців пам’ятати, що війна все ще триває

11:48, 4 серпня 2023
За словами Ірини Верещук, «треба менше кайфувати й більше працювати».
«Ми почали трішки розслаблятися»: Верещук закликала українців пам’ятати, що війна все ще триває
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Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук заявила, що завчасне перемикання українців на мирне життя та ментальне заперечення війни точно не наближає нашу перемогу. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

 «На жаль, слід визнати, що ми почали трішки розслаблятися. Це відчувається по тому, на що люди останнім часом почали витрачати свою енергію, час і гроші. Напевно, це дещо природно, але небезпечно. Завчасне перемикання на мирне життя та ментальне заперечення війни точно не наближає нашу перемогу», - зазначила вона.

Верещук підкреслила, що звісно, кожен українець робить те, що може задля нашої перемоги, але справа також у тому, чого не слід робити, і це моральне питання.

«Якщо один хлопець на передовій, чи має інший хлопець моральне право саме в той час веселитись в нічному клубі? Чи мають право люди відкрито насолоджуватись життям, коли в госпіталях лежать тисячі поранених? Чи це ок, коли хтось віддає весь свій час і гроші волонтерській роботі, а хтось займається відвертою фігнею?», - зауважила віцепрем’єрка.

Вона додала, що іноді нам бракує атмосфери тих перших тижнів у лютому та березні минулого року. На її переконання, через ту атмосферу ми, власне, і встояли, а для перемоги рівень внутрішньої мобілізації має бути ще вище, плюс витривалість.

«Отже, треба менше кайфувати й більше працювати. До перемоги ще багато роботи! Війна ще не закінчилась. Її треба ще завершити. Нашою Перемогою!», - написала Верещук.

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