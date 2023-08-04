ДБР повідомило про підозру олігарху путіна Євгенію Гінеру

Російський олігарх Гінер забезпечує армію рф набоями для вбивств українців.

Державне бюро розслідувань поінформувало, що повідомило про підозру олігарху російсьйського диктатора путіна, президенту ФК «ЦСКА» Євгенію Гінеру, який побудував в окупованому Криму дві теплоелектростанції та поставляв армії рф боєприпаси. Про це йдеться на офіційному сайт ДБР.

У Бюро зазначають, що у 2019 році підозрюваний через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаĸлавської (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійської ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на території тимчасово окупованого Криму. Ці електростанції були приєднані до електричних мереж рф.

«Таким чином підозрюваний заподіяв шкоду енергетичній безпеці України, сприяв залежності Криму від рф в енергетичному секторі.

Також встановлено, що у 2022 році підозрюваний як власник управляючої компанії «АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» надав вказівку здійснювати постачання патронів для різних видів стрілецької зброї до міністерства оборони, збройних сил та інших військових формувань рф.

Він забезпечив постачання значної кількості патронів російським військам за весь період часу збройної агресії проти України», - сказано у повідомленні.

Гінеру заочно повідомлено про підозру у пособництві вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.