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Пленум Верховного Суду визнав законопроекти про поліграф для суддів такими, що порушують принципи незалежності суддів

Проведення втручальних заходів, які зводяться до колективного та дискримінаційного застосування санкцій, ризикує стати політичним інструментом для придушення інодумців, - Пленум Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду затвердив позицію щодо законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію у правосудді

Якщо брати до уваги думку суспільства, то за результатами різних соціологічних досліджень, на перше місце громадяни ставлять питання корупції у сфері повоєнного відновлення України, а не у сфері правосуддя.

Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф — текстова та онлайн-трансляція

4 серпня судді Верховного Суду спробують надати оцінку законопроектам щодо детектора брехні для суддів та 15 років позбавлення волі за корупційне посередництво у судах, онлайн-трансляція.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

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ДБР повідомило про підозру олігарху путіна Євгенію Гінеру

12:07, 4 серпня 2023
Російський олігарх Гінер забезпечує армію рф набоями для вбивств українців.
ДБР повідомило про підозру олігарху путіна Євгенію Гінеру
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Державне бюро розслідувань поінформувало, що повідомило про підозру олігарху російсьйського диктатора путіна, президенту ФК «ЦСКА» Євгенію Гінеру, який побудував в окупованому Криму дві теплоелектростанції та поставляв армії рф боєприпаси. Про це йдеться на офіційному сайт ДБР.

У Бюро зазначають, що у 2019 році підозрюваний через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаĸлавської (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійської ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на території тимчасово окупованого Криму. Ці електростанції були приєднані до електричних мереж рф.

«Таким чином підозрюваний заподіяв шкоду енергетичній безпеці України, сприяв залежності Криму від рф в енергетичному секторі.

Також встановлено, що у 2022 році підозрюваний як власник управляючої компанії «АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» надав вказівку здійснювати постачання патронів для різних видів стрілецької зброї до міністерства оборони, збройних сил та інших військових формувань рф.

Він забезпечив постачання значної кількості патронів російським військам за весь період часу збройної агресії проти України», - сказано у повідомленні.

Гінеру заочно повідомлено про підозру у пособництві вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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