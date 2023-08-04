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Кабмин утвердил положения о Советах по вопросах ВПЛ при местных органах власти: какие перед ними стоят задачи

17:59, 4 августа 2023
Среди основных задач таких советов – содействие обеспечению социальной защиты ВПЛ, их трудоустройство, обеспечение жильем, оказание психосоциальной, медицинской и правовой помощи.
Кабмин утвердил положения о Советах по вопросах ВПЛ при местных органах власти: какие перед ними стоят задачи
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Из-за вооруженной агрессии рф против Украины появилось большое количество внутренне перемещенных лиц. В некоторых общинах были созданы Советы ВПЛ, которые помогают интеграции внутренних переселенцев и работе органов местной власти для обеспечения прав и интересов ВПЛ.

Чтобы урегулировать деятельность таких советов и содействовать их созданию на всей территории Украины, Кабмин принял Постановление «Об утверждении Типового положения о Совете по вопросам внутренне перемещенных лиц».

Чтобы урегулировать деятельность таких советов и содействовать их созданию на всей территории Украины, Кабмин принял Постановление «Об утверждении Типового положения о Совете по внутренне перемещенным лицам».

Среди основных задач таких советов – содействие обеспечению социальной защиты ВПЛ, их трудоустройство, обеспечение жильем, оказание психосоциальной, медицинской и правовой помощи.

В состав Совета будет входить 18 человек, 9 из которых – внутренние переселенцы, 6 представителей органа, при котором создан Совет, и 3 представителя общественных объединений, которые занимаются защитой прав ВПЛ.

Кроме того, Постановлением рекомендовано:

– областным, городским, районным военным администрациям до 1 сентября 2023 образовать Советы по вопросам ВПЛ и утвердить положение об указанных советах с учетом Типового положения;

– органам местного самоуправления создать Советы по вопросам ВПЛ и утвердить положения о таких советах.

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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