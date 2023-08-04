Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховный Суд сделал вывод о временных рамках подачи заявления о взыскании расходов на правовую помощь

У суда не возникнет оснований для распределения расходов на правовую помощь путем принятия дополнительного судебного решения в соответствии со статьей 252 КАСУ, когда заявление о распределении этих расходов, как и доказательства, подтверждающие эти расходы, будут поданы суду уже после того, как этот суд рассмотрит дело и примет соответствующее решение, - позиция Верховного Суда.

Исполнитель не должен ждать уведомления банка, а по имеющейся у него информации о целевом назначении денежных средств, обязан снять арест со счета, - ВС

Заявительница обжаловала в суд действия частного исполнителя, не снявшего арест с банковского счета, на который перечислялись пенсионные выплаты на содержание ребенка.

В отличие от парламента, суд не устанавливает абстрактные правила поведения для всех жизненных ситуаций, подпадающих под действие определенной нормы права - Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда очертила, что является причиной отступа от высказанного ранее вывода.

По правилам какого судопроизводства рассматривается спор с государством о возмещении ущерба, причиненного незаконным отстранением от должности: позиция БП ВС

В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

Избрание или продление меры пресечения в виде содержания под стражей: какие изменения предлагаются УПК

Депутаты предлагают изменения в УПК по рассмотрению ходатайств об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

  1. В Украине

За 100 тысяч грн обещал выпустить заключенного: задержали руководителя колонии Днепропетровской области

21:35, 4 августа 2023
ГБР задержало в Днепропетровской области руководителя колонии, который за деньги пообещал заключенному выпустить его раньше на свободу.
За 100 тысяч грн обещал выпустить заключенного: задержали руководителя колонии Днепропетровской области
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении начальнику исправительной колонии Днепропетровской области. Мужчину подозревают во взяточничестве за якобы содействие одному из заключенных досрочно выйти на свободу, – сообщили в ГБР.

Начальник колонии заверил заключенного, который отбывал наказание за смертельное ДТП, что напишет положительную характеристику и подготовит другие документы, благодаря чему осужденный будет иметь право на условно досрочное освобождение.

Стоимость таких услуг он оценил в 100 тысяч гривен, а деньги приказал перевести на один из банковских счетов.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали начальника колонии после того, как он получил взятку на банковский счет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    суддя Київського районного суду м. Одеси