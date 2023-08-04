За 100 тысяч грн обещал выпустить заключенного: задержали руководителя колонии Днепропетровской области

ГБР задержало в Днепропетровской области руководителя колонии, который за деньги пообещал заключенному выпустить его раньше на свободу.

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении начальнику исправительной колонии Днепропетровской области. Мужчину подозревают во взяточничестве за якобы содействие одному из заключенных досрочно выйти на свободу, – сообщили в ГБР.

Начальник колонии заверил заключенного, который отбывал наказание за смертельное ДТП, что напишет положительную характеристику и подготовит другие документы, благодаря чему осужденный будет иметь право на условно досрочное освобождение.

Стоимость таких услуг он оценил в 100 тысяч гривен, а деньги приказал перевести на один из банковских счетов.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали начальника колонии после того, как он получил взятку на банковский счет.

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