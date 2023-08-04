На Київщині правоохоронця підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки

Дільничному офіцеру поліції повідомлено про підозру у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Київській області поліцейському повідомили про підозру у зґвалтуванні 10-річної дівчинки, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Раніше, 44-річний дільничний офіцер поліції неодноразово залицявся до дівчинки, надсилав повідомлення на особистий телефон тощо, коли дівчинка приходила в гості до його пасербиці.

Правоохоронця затримано, а за місцем роботи та проживання затриманого проведено обшуки.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на застосуванні до підозрюваного тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також перевіряється можливість вчинення підозрюваним інших злочинів проти статевої свободи.

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